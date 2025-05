Ο Κιλιάν Μπαπέ γράφει ήδη στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς με τα δύο γκολ που σημείωσε στο Clasico ξεπέρασε τον Ζαμοράνο και έθεσε νέο ρεκόρ στην ιστορία της Βασίλισσας.

Κάτι παραπάνω από μία «σούπερ» πρώτη σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης διανύει ο Κιλιάν Μπαπέ! Ο Γάλλος σούπερ σταρ που μετακόμισε στη Μαδρίτη το περασμένο καλοκαίρι, κάνει... κρότο και γράφει η δική του ιστορία στη Βασίλισσα.

Ο Μπαπέ σκόραρε δις στο Clasico με την Μπαρτσελόνα για τη La Liga και έφτασε αισίως τα 38 γκολ με τη Ρεάλ σε όλες τις διοργανώσεις στην «παρθενική» του σεζόν στη Μαδρίτη. Έθεσε έτσι ένα νέο ρεκόρ, αφού ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί στην ιστορία του συλλόγου! Με το εύστοχο πέναλτι στο 5ο λεπτό ισοφάρισε τον Ιβάν Ζαμοράνο που είχε σταματήσει στα 37 κατά την πρώτη του σεζόν στη Βασίλισσα, ενώ αργότερα τον ξεπέρασε και κάθεται μόνος του πλέον στον... θρόνο αυτής της στατιστικής κατηγορίας!

