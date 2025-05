Ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ προβάρει τα λευκά της Ρεάλ Μαδρίτης και οι Άγγλοι.... ξέθαψαν βίντεο όπου είχε αποκαλύψει πως στο εξωτερικό υποστηρίζει Μπαρτσελόνα!

Τέλος στο θρίλερ που είχε αναπτυχθεί γύρω από το μέλλον του έβαλε και τυπικά ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, ο οποίος μέσα από ένα μακροσκελές βίντεο αποκάλυψε πως δεν θα ανανεώσει και θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ έπειτα από δυο δεκαετίες!

Την ίδια ώρα στο εξωτερικό παρουσιάζουν ως δεδομένη τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης με πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας, όμως φαίνεται πως ο 27χρονος δεν είχε κάποια σχέση... αδυναμίας με τους Μερένγκες.

Στην Αγγλία άλλωστε «ξέθαψαν» μια παλιά συνέντευξη του Άρνολντ από το 2020, όταν είχε παραδεχθεί στο «British BQ» ότι εκτός Αγγλίας η αγαπημένη του ομάδα ήταν η.... Μπαρτσελόνα!

««Θα έλεγα ότι η αγαπημένη μου άλλη ομάδα είναι η Μπαρτσελόνα. Νιώθω σαν να έχουν, κάπως, τις ίδιες αξίες και πεποιθήσεις με τη Λίβερπουλ. Τους αρέσει να προάγουν παίκτες από την ακαδημία τους. Μεγάλωσα παρακολουθώντας τον Μέσι σε αυτήν την ξεχωριστή ομάδα της Μπαρτσελόνα με τον Ινιέστα, τον Τσάβι, τον Ανρί και τον Ετό» είχε τονίσει.

Με τη διαφαινόμενη μετακίνησή του στη Ρεάλ να βρίσκεται προ των πυλών, τα λόγια του αναδύθηκαν ξανά στην επιφάνεια και προκάλεσαν ποικιλία σχολίων στα social media.

When Trent Alexander-Arnold said this about Barcelona in 2020 👀 pic.twitter.com/OQsTZ3TbEr