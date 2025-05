Τον γύρο των social media κάνει η φωτογραφία του Λαμίν Γιαμάλ από το 2020, όταν ο σταρ της Μπαρτσελόνα ήταν μόλις 12 ετών.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης... παραμιλά με τον Λαμίν Γιαμάλ. Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα παρέδωσε νέα παράσταση κόντρα στην Ίντερ, συνεχίζοντας να καθιστά δύσκολο να πιστέψει κανείς πως είναι μόνο 17 ετών! Άλλωστε, ήδη έχει αποδείξει πως είναι όχι μόνο το μέλλον αλλά και το παρόν του ποδοσφαίρου, βάζοντας από τώρα τον εαυτό του στις συζητήσεις ως... ενδεχόμενο GOAT.

Και ναι, είναι μόλις 17! Το ακόμα πιο σοκαριστικό πάντως είναι το πώς έμοιαζε την περίοδο του Covid-19, όχι και τόσο χρόνια πριν δηλαδή. Τότε ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ακόμα... μωρό πρακτικά, 12 χρονών δηλαδή, και είχε αρχίσει να μαγεύει στη Masia. Μάλιστα η φωτογραφία του από εκείνη την εποχή έχει γίνει viral στα social media με τους ποδοσφαιρόφιλους να δυσκολεύονται να πιστέψουν πως αυτό το παιδάκι πέντε χρόνια μετά έφτασε να παίζει σαν να είναι ο καλύτερος στον κόσμο!

Lamine Yamal was only 12 years old when the COVID-19 pandemic began in March 2020. pic.twitter.com/ovYRLXCkDK

Lamine Yamal at 12 years old, just ruining the lives of children. No wonder they moved him up fast.https://t.co/9A4UT93SSq