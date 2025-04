Αποκάλυψη από τον Νάβας: «Είχα πρόταση από την Μπαρτσελόνα, αλλά αν με καλούσε ο Πέρεθ θα πήγαινα κολυμπώντας»

Ο Κέιλορ Νάβας εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή της Ισπανίας και αποκάλυψε ότι απέρριψε πρόταση της Μπαρτσελόνα, πράγμα που δε θα έκανε σε περίπτωση που τον είχε προσεγγίσει η Ρεάλ.

Ο Κέιλορ Νάβας έχει αφήσει το δικό του στίγμα στη Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία αγωνίστηκε επί πέντε σεζόν. Στο διάστημα αυτό κατέκτησε τρία Champions League κι έγινε ένας εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στην Ευρώπη. Το 2019, ο Κοσταρικανός γκολκίπερ αποχώρησε από τη Βασίλισσα για να φορέσει τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, όμως έκτοτε θυμάται με νοσταλγία την εποχή που ήταν μέλος των Μερένγκες.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο El Laguero, ο Νάβας μίλησε μεταξύ άλλων για το αν θα επέστρεφε ποτέ στη Ρεάλ, απαντώντας σε ερώτηση για μία πιθανή συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είχε δεχθεί πρόταση από τους Μπλαουγκράνα για να αντικαταστήσει τον Τερ Στέγκεν όταν είχε τραυματιστεί, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Το όνομά μου αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης για την Μπαρτσελόνα, αλλά είναι πάντα περίπλοκο. Κάλεσαν τον ατζέντη μου και το ποδόσφαιρο είναι πάντα μια πρόκληση για εμάς. Στην περίπτωσή μου, το είδα ως σπουδαίο που η ομάδα αυτή ήταν αντίπαλος μου για τόσο καιρό, και εγώ πάντα ήμουν Μαδριλένος, το να βλέπει εμένα ως επιλογή. Είναι πολύ ωραίο, και αυτό το ενδιαφέρον είναι κομπλιμέντο. Αν με είχε καλέσει ο Φλορεντίνο Πέρεθ όμως, θα είχα πάει κολυμπώντας», συμπλήρωσε ο 38χρονος τερματοφύλακας που πλέον αγωνίζεται στην Αργεντινή και τη Νιούελς.

