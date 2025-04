Η εγκατάσταση χλοοτάπητα ξεκίνησε στο νέο «Καμπ Νόου», το οποίο σταδιακά από εργοτάξιο αρχίζει να παίρνει τη μορφή υπερσύγχρονου γηπέδου!

Αδιάκοπα συνεχίζονται τα έργα στη Βαρκελώνη γύρω από την ανέγερση του νέου «Καμπ Νόου» και την επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο ιστορικό της σπίτι. Αν και τα εγκαίνια πάνε από παράταση σε... παράταση, οι εργασίες προχωρούν με τελευταία αξιοσημείωτη εξέλιξη την προσθήκη γρασιδιού στον αγωνιστικό χώρο.

Για πρώτη φορά η Μπαρτσελόνα έδωσε εικόνες από ένα... πράσινο «Καμπ Νόου», το οποίο από εργοτάξιο αρχίζει σταδιακά να θυμίζει γήπεδο! Όπως φαίνονται στα βίντεο τα δυο πρώτα διαζώματα έχουν ολοκληρωθεί, όπου το κυανέρυθρο χρώμα κυριαρχεί στις κερκίδες.

Εφόσον δεν προκύψουν νέες καθυστερήσεις που θα αναβάλουν την επιστροφή των Μπλαουγκράνα στην έδρα τους, το «Καμπ Νόου» αναμένεται να ανοίξει για πρώτη φορά τις πύλες του μέσα στον Οκτώβριο του 2025.

The installation of the grass at Spotify Camp Nou has begun! 🏟️ pic.twitter.com/1UEcMotzcF