Δημοσίευμα από τη Γερμανία αποκαλύπτει τις οικονομικές αξιώσεις της Λεβερκούζεν για την παραχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος αποτελεί τον Νο.1 στόχο της Ρεάλ για την τεχνική ηγεσία.

Η απόφαση για αλλαγή προπονητή στη Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάζεται ειλημμένη από το «Athletic», το οποίο υποστηρίζει πως στο φινάλε της σεζόν ο Κάρλο Αντσελότι πρόκειται να αποχωρήσει από τη Βασίλισσα μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας.

Μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση φαίνεται πως είναι ο Τσάμπι Αλόνσο, με τον Ισπανό να αποτελεί τον εκλεκτό της μαδριλένικης διοίκησης για να καθίσει στον πάγκο από την επόμενη σεζόν.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο αθλητικός διευθυντής της Λεβερκούζεν, Φερνάντο Κάρο, παραδέχθηκε πως ο γερμανικός σύλλογος έχει συνάψει συμφωνία κυρίων με τον Αλόνσο όταν έρθει η στιγμή της αποχώρησής του και δημοσίευμα από τη Γερμανία δίνει περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις οικονομικές λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το «SkySports Germany», στη Λεβερκούζεν αξιώνουν ένα ποσό μεταξύ 15-20 εκατομμυρίων ευρώ για να κάνουν αποδεκτή μια πρόταση για τον Ισπανό τεχνικό, ο οποίος δεσμεύεται στο σύλλογο με συμβόλαιο διάρκειας έως το 2026.

Προς το παρόν πάντως οι Γερμανοί δεν έχουν λάβει κάποια επίσημη πρόταση στα χέρια τους από τους Μαδριλένους, που τις τελευταίες εβδομάδες είχαν νέο κύκλο επαφών με το περιβάλλον του 43χρονου προπονητή και άλλοτε μέσου της Βασίλισσας.

