Ο Άνσου Φάτι τα... πήρε που ο Φλικ δεν τον επέλεξε να μπει με την Θέλτα και ξέσπασε στον ψυγείο της Μπαρτσελόνα.

Τον εκνευρισμό του Ανσού Φάτι που δεν ήταν μέσα στις επιλογές του Φλικ για να γυρίσει το ματς η Μπαρτσελόνα κόντρα στην Θέλτα κατέγραψε κάμερα στο γήπεδο των Καταλανών.

Το ματς ήταν στο δεύτερο ημίχρονο και οι γηπεδούχοι ήταν πίσω στο σκορ, με τον προπονητή των «μπλαουγκράνα» να έχει σηκώσει αρκετούς παίκτες από τον πάγκο, για να κάνουν ζέσταμα.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο Άνσου Φάτι, όμως τελικά δεν ήταν στις επιλογές του προπονητή του, κάτι που δεν πήρε και τόσο... ψύχραιμα.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video, μόλις είδε οτι δεν ήταν μεταξύ των επιλογών του Φλικ για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, φανερά εκνευρισμένος γύρισε προς τον πάγκο και κλώτσησε το ψυγειάκι που ήταν στο δρόμο του.

Ansu Fati was warming up, Flick didn’t call him to come on, and kicked the team’s cooler… He looked angry😳.



🎥 @DAZN_ES pic.twitter.com/MxEbTe4c3F