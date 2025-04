Κάρλο Αντσελότι: «Δεν θέλω να μιλήσω τώρα για το μέλλον μου στη Ρεάλ»

Ο Κάρλο Αντσελότι ήταν ξεκάθαρος σχετικά με τις συζητήσεις για το μέλλον του στη Ρεάλ, υποστηρίζοντας ότι όλα θα λυθούν μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν.

Μέσα σε ένα κλίμα έντονης αμφισβήτησης και δημοσιευμάτων για τη θέση του Κάρλο Αντσελότι στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ιταλός τεχνικός απάντησε για τα όσα ακούγονται σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Πιο συγκεκριμένα, ο 65χρονος προπονητής κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από τη Βασίλισσα μετά τον τελικό του Copa del Rey, κάτι που ο ίδιος δεν επιβεβαίωσε. Αντίθετα, υποστήριξε πως έχει την εμπιστοσύνη της διοίκησης και του Φλορεντίνο Πέρεθ, αλλά και τη στήριξη των παικτών του.

Μιλώντας εν όψει της αναμέτρησης με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη La Liga, ο Αντσελότι είπε χαρακτηριστικά:

«Η Ρεάλ έχει κερδίσει 30 τρόαπια σε 10 χρόνια και ακόμα μας αμφισβητούν! Δεν θέλω να μιλήσω για το μέλλον μου τώρα. Αυτό θα το κάνουμε μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν. Ο Φλορεντίνο Πέρεθ μού παρέχει περισσότερη στήριξη τώρα παρά όταν κερδίζαμε συνέχεια. Έχω μιλήσει με τους παίκτες και με την ομάδα και συμφωνούμε όλοι σε ένα πράγμα, θα συνεχίσουμε να παλεύουμε. Έχουμε ακόμα έναν τίτλο να κερδίσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες που με βοήθησαν να κερδίσω δύο Champions League μέσα σε τέσσερα χρόνια και θέλω να συνεχίσω να απολαμβάνω μαζί τους αυτές τις στιγμές».

🚨 Carlo Ancelotti: “We will talk about my future at the end of the season.” pic.twitter.com/tFvfyFmlBh