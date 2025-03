Viral έχει γίνει το στιγμιότυπο από το Μπαρτσελόνα-Οσασούνα και το χαμένο πέναλτι του Ντάνι Όλμο, με πρωταγωνιστή τον διαιτητή της αναμέτρησης που φαίνεται να σφίγγει τη γροθιά του σε ένδειξη... ικανοποίησης!

Το ματς απέναντι στην Οσασούνα έληξε με χαμόγελα για την Μπαρτσελόνα σε πρώτο χρόνο (3-0 και στο +3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης), αλλά δεν έλειψαν και τα απρόοπτα ή... περίεργα σκηνικά τόσο κατά τη διάρκειά του όσο και μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ήδη οι τύχες του αγώνα βρίσκονται στον αέρα καθώς η ομάδα από την Παμπλόνα σκέφτεται να καταθέσει ένσταση για αντικανονική συμμετοχή του Ίνιγκο Μαρτίνεθ, ενώ οι Μπλαουγκράνα έχασαν με τραυματισμό τον Ντάνι Όλμο, σκόρερ του δεύτερου γκολ με πέναλτι που χρειάστηκε να εκτελέσει δύο φορές. Και η πρώτη εξ αυτών έχει γίνει... viral, με πρωταγωνιστή τον διαιτητή!

Ο λόγος για τον Ματίας Μπουσκέτς, τον νεαρό ρέφερι που διηύθυνε την αναμέτρηση, ο οποίος έχει συγκεντρώσει πάνω του τα βλέμματα με την αμφιλεγόμενη κίνησή του μετά την πρώτη αποτυχημένη εκτέλεση του Όλμο, την οποία και φάνηκε να... πανηγυρίζει!

Όπως αποτυπώνει καθαρά το βίντεο της μετάδοσης, ο Ισπανός ρεφ κάνει τη χαρακτηριστική γροθιά με το που ο κίπερ της Οσασούνα αποκρούει την εκτέλεση, πριν κληθεί από το VAR να δώσει επανάληψη καθώς ο τερματοφύλακας δεν πατούσε τη γραμμή. Ύποπτη κίνηση ή απλή παρεξήγηση;

Δείτε τη φάση:

DID THE REF CELEBRATE WHEN OLMO MISSED THE PEN? 😭😭😭



pic.twitter.com/hWAH1SBCMi