Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης πρόσφερε στον Ραούλ Ασένθιο νέο συμβόλαιο πολυετούς διαρκείας, επιβραβεύοντάς τον για τις φετινές του εμφανίσεις.

Μία από τις αποκαλύψεις στη Ρεάλ Μαδρίτης φέτος είναι ο Ραούλ Ασένθιο, που κλήθηκε να καλύψει προσωρινά το κενό του Μιλιτάο στα μετόπισθεν κι έφθασε να είναι ένας από τους παίκτες του βασικού κορμού της ομάδας του Αντσελότι. Ο 21χρονος Ισπανός έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, πράγμα που έχει εκτοξεύσει την καριέρα του σε συλλογικό αλλά και διεθνές επίπεδο μιάς κι έλαβε και την πρώτη του κλήση για τη Φούρια Ρόχα.

Η Βασίλισσα αποφάσισε ότι θέλει να τον διατηρήσει στο δυναμικό της και παράλληλα να τον επιβραβεύσει για τις εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει με τη βαριά φανέλα των Μερένγκες, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο μεγάλης διάρκειας. Επιπλέον, ο ίδιος ο Ασένθιο έχει υποστηρίξει πως το να συνεχίζει να παίζει για τη Ρεάλ είναι δική του επιθυμία κι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η διοίκηση και ο παίκτης έχουν σχεδόν καταλήξει σε συμφωνία ώστε να επεκταθεί για πολλά ακόμα έτη η συνεργασία τους, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να καθορίζονται εντός των επόμενων εβδομάδων. Το μόνο που εκκρεμεί στην ουσία είναι η ολοκλήρωση του τυπικού της διαδικασίας και η ανακοίνωση του νέου deal για τον 22χρονο μπακ.

