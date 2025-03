Καμία διάθεση να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά εξάταπα δεν φαίνεται να έχει ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος θέλει να συνεχίσει για ακόμα μια σεζόν στη Ρεάλ μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Δίπλα από τη λέξη «αειθαλής» σε ένα ποδοσφαιρικό λεξιλόγιο θα έπρεπε υποχρεωτικά να συνοδεύεται η φωτογραφία του. Ακόμα κι αν οδεύει άλλωστε σιγά - σιγά προς τα 40, εκείνος συνεχίζει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο και να προσφέρει στιγμές ποιότητας, για όσο ακόμα ο χρόνος τού επιτρέπει...

Ο λόγος φυσικά για τον Λούκα Μόντριτς, ο οποίος εν έτει 2025 καταρρίπτει την ποδοσφαιρική λογική και πλήρως απελευθερωμένος από τα δεσμά της ηλικίας θέλει να συνεχίσει να γράφει νέα κεφάλαια στον μύθο του με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα άλλωστε με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Κροάτης θέλει να συνεχίσει και την επόμενη σεζόν στη Μαδρίτη, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2026! Όπερ σημαίνει πως ο έμπειρος μέσος θα φοράει τα λευκά ενώ έχει πατήσει τα 40 και θα σταματήσει (;) το καλοκαίρι του 2026, δυο μήνες δηλαδή προτού σβήσει και... τυπικά 41 κεράκια.

Για να συμβεί αυτό βέβαια πρέπει και η Ρεάλ με τη σειρά της να προσφέρει μια νέα πρόταση ανανέωσης στον Κροάτη, με το «Relevo» να προσθέτει πως οι τελικές αποφάσεις αναμένονται εντός Μαΐου.

🚨⚪️ Luka Modrić wants to stay at Real Madrid and continue for one more season.



His desire is to stay at the club and be part of the squad by signing new deal until June 2026.



Once again, Modrić’s first choice and first option is always Real Madrid. pic.twitter.com/Rc3pJom5yP