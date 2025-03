Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, η προτελευταία Λας Πάλμας απέφυγε την εντός έδρας ήττα από την 18η Αλαβές (2-2) και το θρίλερ στην μάχη παραμονής στην La Liga καλά κρατεί.

Η ουραγός της La Liga, Βαγιαδολίδ, μοιάζει προ πολλού καταδικασμένη σε υποβιβασμό. Για την αποφυγή των άλλων δύο θέσεων που οδηγούν στην δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, όμως, αναμένεται να… πέσουν κορμιά!

Το επιβεβαίωσαν στο ματς που άνοιξε την 28η αγωνιστική η προτελευταία Λας Πάλμας και η 18η Αλαβές, οι οποίες έμειναν εντέλει στο 2-2 στην έδρα της πρώτης, παρότι η δεύτερη προηγούνταν 2-0 μέχρι το… 90’!

Η ομάδα της Βιτόρια, η οποία προέρχονταν από σπουδαία νίκη επί της Βιγιαρεάλ, άνοιξε το σκορ μόλις στο έβδομο λεπτό με εξαιρετικό βολέ του Τόνι Μαρτίνεθ ύστερα από πάσα του Σαντιάγο Μουρίνιο.

Η ομάδα του Ντιέγκο Μαρτίνεθ προσπάθησε να απαντήσει άμεσα με ευκαιρία του Φάμπιο Σίλβα, με τον Τόνι Μαρτίνεθ να κάνει… πάρτι στην αντίπαλη περιοχή, αφού μέσα σε δύο λεπτά είχε δοκάρι και ακυρωθέν γκολ για το 0-2.

Αυτό ήρθε εντέλει στο 63’ με καταπληκτική κάθετη πάσα του Ασιέρ Βιγιαλίμπρε και ατομική ενέργεια του Γιόν Γκουρίντι και αφού νωρίτερα ο Αντριάν Ροντρίγκες είχε αρνηθεί το γκολ της ισοφάρισης στον Αλμπέρτο Μολέιρο, με τον Τόνι Μαρτίνεθ να αγγίζει εκ νέου το δεύτερο (και δικό του) γκολ.

Η Αλαβές έδειχνε να ελέγχει απόλυτα την κατάσταση, αλλά η Λας Πάλμας δεν το έβαλε ποτέ κάτω και ανταμείφθηκε γι’ αυτό. Στο 88’, κέρδισε πέναλτι για χέρι του Φακούντο Γκαρθές, με τον Φάμπιο Σίλβα να σκοράρει από την άσπρη βούλα και να φτάνει τα οκτώ γκολ στην σεζόν.

Fabio Silva bags one from the penalty spot for Las Palmas.



Could Vitor get a tune out of him in old gold? #wwfc

pic.twitter.com/LaZcFdLFGK