Σύμφωνα με την «Daily Mail», ο Ιμπραχίμα Κονατέ βρίσκεται στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα η Βασίλισσα ενδιαφέρεται πραγματικά για την περίπτωση του Γάλλου.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνεται ήδη για την ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής, μετά τα πολλαπλά προβλήματα που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει τη φετινή σεζόν. Πριν από μερικές εβδομάδες, είχε βγει στο φως της δημοσιότητας η είδηση ότι έχουν ως βασικό στόχο τον Γουίλιαμ Σαλιμπά της Άρσεναλ, ενώ το όνομα του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ βρίσκεται ακόμη στο τραπέζι.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», ένα νέο όνομα ξανά από το χώρο της Premier League προστίθεται στη λίστα της Βασίλισσας. Αυτός είναι ο Ιμπραχίμα Κονατέ της Λίβερπουλ, για τον οποίο η Ρεάλ τρέφει πραγματικό ενδιαφέρον, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ.

🚨 BREAKING: Real Madrid have "VERY REAL" interest in signing Ibrahima Konaté. @LewisSteele_ pic.twitter.com/BIhxeQMMqf