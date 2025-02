Με δύο γκολ του Χουλιάν Άλβαρες και δημιουργικό σόου του Αντουάν Γκριεζμάν, η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε από το «Μεστάγια» (3-0 την Βαλένθια) και ανέβηκε στην κορυφή της La Liga, στο +2 από Μπαρτσελόνα και Ρεάλ με ματς περισσότερο - «Διπλά» για σεντόνι (Βιγιαρεάλ) και παραμονή (Εσπανιόλ).

Μετά από δύο διαδοχικές ισοπαλίες και μόλις μια νίκη στα τελευταία πέντε παιχνίδια, η Ατλέτικο Μαδρίτης επέστρεψε στον… ίσιο δρόμο, πέρασε από το «Μεστάγια» (3-0 την Βαλένθια) και ανέβηκε στην κορυφή της La Liga, στο +2 από Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, με ματς περισσότερο.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους Ροχιμπλάνκος οι… συνήθεις ύποπτοι Χουλιάν Άλβαρες και Αντουάν Γκριεζμάν, ο πρώτος με τις εκτελέσεις του και ο δεύτερος με την δημιουργικότητά του, κόντρα στην ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν που άντεξε μόλις δώδεκα λεπτά.

Σε εκείνο το σημείο, ο Γκριεζμάν βρήκε εξαιρετικά τον Σαμουέλ Λίνο, το σουτ του οποίου σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Στην επαναφορά, ο Τζουλιάνο Σιμεόνει σέρβιρε στον Άλβαρες για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Γκεόργκι Μαμαρντασβίλι για το 0-1.

Julian Alvarez is on fire this season!



What a goal



pic.twitter.com/Fk2Y8vMCFv