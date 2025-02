Μετά την Ρεάλ, «γκέλα» και για την Ατλέτικο (1-1 εντός έδρας με την Θέλτα) και αν η Μπαρτσελόνα νικήσει την Ράγιο Βαγιεκάνο (Δευτέρα 17/02, 22:00) θα πιάσει την Βασίλισσα στην κορυφή της La Liga.

Σε ιδανικό Σάββατο για την Μπαρτσελόνα εξελίχθηκε αυτό της La Liga. Και αυτό γιατί μετά το 1-1 της πρωτοπόρου Ρεάλ Μαδρίτης στην Παμπλόνα και η δεύτερη Ατλέτικο έμεινε στο 1-1, αυτή όμως στην έδρα της κόντρα στην Θέλτα.

Μετά από αυτά τα αποτελέσματα, οι Μερένγκες παραμένουν στην κορυφή με 51 βαθμούς και οι Ροχιμπλάνκος ακολουθούν με 50, αλλά αμφότεροι με ματς περισσότερο από τους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι αν νικήσουν στην έδρα τους την Ράγιο Βαγιεκάνο την Δευτέρα (17/02, 22:00) θα πιάσουν την Βασίλισσα στην πρώτη θέση.

Το ματς στο «Μετροπολιτάνο» σημαδεύτηκε αναμφίβολα από την αποβολή του Πάμπλο Μπάριος προτού καν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Αρχικά, ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα για φάουλ του νεαρού μέσου στον Πάμπλο Ντουράν, αλλά μέσω VAR είδε ότι του κάρφωσε τις τάπες στην γάμπα και, ορθά, άλλαξε το χρώμα της κάρτας.

Με παίκτη λιγότερο, η Ατλέτικο περιορίστηκε στο πρώτο ημίχρονο κυρίως σε αμυντικό ρόλο, χωρίς πάντως να απειληθεί ιδιαιτέρως από την ομάδα του Βίγκο, με εξαίρεση ένα σουτ του Μάρκος Αλόνσο που έβγαλε δύσκολα ο Γιάν Όμπλακ και μια φάση όπου ο Ντουράν δεν έκανε καλό κοντρόλ που θα τον άφηνε μόνο του προ του Σλοβένου τερματοφύλακα.

Στο δεύτερο μέρος και με τον αρχηγό και φυσικό ηγέτη Ιάγο Άσπας να επιστρέφει από τραυματισμό, οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο τολμηροί και κατάφεραν να προηγηθούν με πέναλτι που έκανε ο Ρομπέν Λε Νορμάντ και μετέτρεψε σε γκολ ο σπεσιαλίστας Άσπας (68’).

GOAL | Atlético Madrid 0-1 Celta Vigo | Iago Aspas IAGO ASPAS OPENS THE SCORING FOR CELTA VIGO! pic.twitter.com/pxhudWbEyI

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε έβλεπε τον χρόνο να κυλάει και τον Όσκαρ Μινγκέθα να χάνει μοναδική ευκαιρία για το 0-2 κα αποφάσισε να ρίξει στο παιχνίδι τον παίκτη που σκοράρει με μεγαλύτερη συνέπεια στην La Liga ερχόμενος από τον πάγκο.

Ο Αλεξάντερ Σόρλοθ, περί ου ο λόγος, δικαίωσε τον «Τσόλο» και στο 81’, ύστερα από μακρινή μπαλιά του Χοσέ Μαρία Χιμένες, με ωραίο σουτ στο ύψος της περιοχής νίκησε τον Βιθέντε Γουάιτα για το 1-1.

ALEXANDER SORLOTH, WHAT A BLOODY GOAL! WHAT AN ASSIST BY GIMENEZ!!! pic.twitter.com/A0yd8GzT0n