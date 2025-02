Ρεάλ και Ατλέτικο έμειναν στο 1-1 στο «καυτό» μαδριλένικο ντέρμπι και η τρίτη Μπαρτσελόνα μπορεί, με νίκη στην έδρα της Σεβίλλης, να μειώσει στο -2 και στο -1 αντίστοιχα στην μάχη τίτλου της La Liga.

Η πρωτοπόρος Ρεάλ και η δεύτερη Ατλέτικο (μόλις ένας βαθμός μεταξύ τους) αλληλοεξουδετερώθηκαν στο μαδριλένικο ντέρμπι του «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (1-1) και ενδέχεται να δώσουν ακόμα πιο… καυτό ενδιαφέρον στην μάχη τίτλου της La Liga, αφού αν η τρίτη Μπαρτσελόνα νικήσει απόψε στην έδρα της Σεβίλλης (09/02, 22:00), θα μειώσει την απόστασή της στο -2 και στο -1 αντίστοιχα.

Οι υπό αμφισβήτηση Λούκας Βάθκεθ και Ορελιέν Τσουαμενί επέστρεψαν στην ενδεκάδα του Κάρλο Αντσελότι σε δεξί άκρο και κέντρο της άμυνας αντίστοιχα, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να επιλέγει για την μεσαία γραμμή τον Σαμουέλ Λίνο.

Πολύ ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο, με την Ρεάλ να μην έχει ούτε μια τελική εντός εστίας και την Ατλέτικο να δυσκολεύει την κυκλοφορία της με την πίεση ψηλά, αναζητώντας τον τρόπο για να κάνει και εκείνη την (όποια) ζημιά της.

Άστοχα σουτ εκατέρωθεν, πολύ παιχνίδι κέντρου χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα και τον Τσουαμενί να δίνει απαντήσεις με την εμφάνισή του ως κεντρικός αμυντικός, με εξαίρεση την φάση του 35’, όταν πάτησε τον Λίνο μέσα στην περιοχή.

- TCHOUAMÉNI HITS THE FOOT OF HIS OPPONENT!



THIS SHOULD BE A PENALTY!pic.twitter.com/cJSlRWE88R