Κάτι παραπάνω από... τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Ισπανία, λίγες ώρες πριν το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην Ατλέτικο και τη Ρεάλ Μαδρίτης (08/02 - 22:00).

Το μαδριλένικο ντέρμπι πλησιάζει και το κλίμα ανάμεσα στην Ατλέτικο και τη Ρεάλ είναι σχεδόν... πολεμικό τις τελευταίες ημέρες. Οι Ροχιμπλάνκος δεν εκτίμησαν ιδιαίτερα το γεγονός πως οι Μερένγκες αποφάσισαν να βγάλουν ανακοίνωση κατά της διαιτησίας μια εβδομάδα πριν το μεταξύ τους ματς, θεωρώντας πως αποτελεί μοχλό πίεσης προς τους διαιτητές, που μπορεί να έχει αντίκτυπο στη δική τους «μονομαχία».

Και δεν έχασαν την ευκαιρία να εκφράσουν αυτή τους τη δυσαρέσκεια. Λίγες μέρες (05/02) πριν το ντέρμπι, δημοσίευσαν στο X ένα meme για την προετοιμασία της Ρεάλ για το ματς, που μεταξύ άλλων οδηγιών προετοιμασίας για το ντέρμπι περιελάμβανε και το «Για ακόμη μια φορά φρόντισε να χρησιμοποιήσεις το τηλεοπτικό σου κανάλι για να ασκήσεις πίεση στους διαιτητές»!

We want to express our full support and solidarity to the entire team of referees, their families and friends.



These are very difficult days for the football community.



Stay strong. pic.twitter.com/d4qBR9WfcI