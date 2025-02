Η διαμάχη για τη διαιτησία στην Ισπανία καλά κρατεί, με τον Κάρλο Αντσελότι να περνάει στην αντεπίθεση μετά τα σκληρά λόγια του προέδρου της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, δηλώνοντας έκπληκτος και με τη στάση των άλλων ομάδων.

Η διαιτησία στο ισπανικό ποδόσφαιρο βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο και ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Κάρλο Αντσελότι, κλήθηκε να σχολιάσει τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την επιστολή διαμαρτυρίας της Ρεάλ για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με την Εσπανιόλ την περασμένη αγωνιστική (1/2), η La Liga και οι ομάδες της πρώτης κατηγορίας αντέδρασαν με τη σειρά τους απαιτώντας την τιμωρία της Βασίλισσας. Μάλιστα, ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέ Τέμπας, μίλησε με ιδιαίτερα σκληρά λόγια τονίζοντας -μεταξύ άλλων- ότι «στη Ρεάλ έχουν χάσει το μυαλό τους».

Ο Κάρλο Αντσελότι, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης (8/2, 22:00), δεν δίστασε να απαντήσει στον Τέμπας στο ίδιο μήκος κύματος υπερασπιζόμενος την απόφαση της ομάδας του.

«Πριν από έναν τόσο σημαντικό αγώνα δεν θα ήθελα να θίξω αυτό το θέμα, αλλά ο Τέμπας μπορεί να είναι ήσυχος, γιατί κανείς εδώ δεν έχει χάσει το μυαλό του», είπε αρχικά ο Ιταλός τεχνικός εκφράζοντας στη συνέχεια τη δυσαρέσκειά του με την στάση των υπόλοιπων ομάδων:

«Ζητήσαμε μόνο μια εξήγηση για τη βελτίωση ενός συστήματος, που από ό,τι ακούω, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος! Οι άλλοι δεν είναι χαρούμενοι, επειδή πιστεύουν ότι το σύστημα ευνοεί τη Ρεάλ, αλλά όταν εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε, εκείνοι το απορρίπτουν».

🚨⚠️ Carlo Ancelotti: “The president Tebas can rest assured: nobody here at Real Madrid has lost their minds”.



“We want to change the system. They’re all against it now… as Real Madrid asked for that. But then they all complain and want to change the system too!”. pic.twitter.com/t8kpvWsDeO