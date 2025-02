Νέος τραυματισμός στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Νταβίντ Αλάμπα αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και θα απουσιάσει για 2-3 εβδομάδες, χάνοντας το ντέρμπι με την Ατλέτικο (8/2).

Τα φετινά προβλήματα τραυματισμών δεν έχουν τελειωμό για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Κάρλο Αντσελότι να αποκτάει νέο «πονοκέφαλο» και μάλιστα ενόψει ενός πολύ δύσκολου προγράμματος για τη Βασίλισσα.

Εκτός από τον Αντόνιο Ρούντιγκερ, που αντικαταστάθηκε νωρίς με πρόβλημα στο δεξί του πόδι, στην πρόσφατη ήττα της Ρεάλ από την Εσπανιόλ, τώρα και ο Νταβίντ Αλάμπα θα μείνει στα... πιτς.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, η Βασίλισσα γνωστοποίησε πως ο Αλάμπα υπέστη μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό του αριστερού του ποδιού, με τον Αντσελότι να τονίζει στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με τη Λεγανές (9/2, 22:00) ότι τόσο ο Αλάμπα όσο και ο Ρούντιγκερ θα επιστρέψουν στη δράση σε 20 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι η Ρεάλ μένει χωρίς καθαρά κεντρικούς αμυντικούς για τα επόμενα ματς, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει το ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης το ερχόμενο Σάββατο (8/2) και το ματς με την Μάντσεστερ Σίτι για τα play-offs του Champions League (11/2).

🚨 Ancelotti: "We have lost two important players. Alaba was ready to start tomorrow. Rüdiger and Alaba's injuries were not contemplated. This is an emergency situation. They'll return in 20 days." pic.twitter.com/afiyd47AU2