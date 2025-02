Θετικά νέα σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γκάβι μετά τον τραυματισμό στο κεφάλι, καθώς η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε πως οι εξετάσεις του βγήκαν καθαρές.

Η καρδιά όλων στη Μπαρτσελόνα επέστρεψε και πάλι στη θέση της σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Γκάβι. Ο Ισπανός μέσος αποχώρησε ως αναγκαστική αλλαγή στο 14΄του αγώνα κόντρα στην Αλαβές μετά από σύγκρουση στο κεφάλι με τον Κονέτσνι, σημαίνοντας από την πρώτη στιγμή συναγερμό στις τάξεις των Μπλαουγκράνα.

Αν και ο Ισπανός αποχώρησε μόνος του από τον αγωνιστικό χώρο μετά από την ιατρική βοήθεια που δέχθηκε, η ανησυχία παρέμενε έντονη για τους Καταλανούς. Τα τελευταία νέα ωστόσο που έρχονται είναι καθησυχαστικά, καθώς οι εξετάσεις του νεαρού μέσου ήταν καθαρές.

Το πρωτόκολλο ωστόσο ορίζει πως κάθε ποδοσφαιριστής με τραυματισμό στο κεφάλι θα πρέπει να παρακολουθείται για τις επόμενες μέρες, αν και όλα δείχνουν πως ο Γκάβι θα είναι διαθέσιμος για το Copa Del Rey κόντρα στη Βαλένθια.

«Κατά τη διάρκεια του σημερινού απογευματινού αγώνα με την Αλαβές, ο παίκτης της πρώτης ομάδας Γκάβι υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι αλλά παρέμεινε συνειδητός. Οι ιατρικές εξετάσεις του επανήλθαν κανονικές και έλαβε άδεια για να αναρρώσει στο σπίτι. Θα συνεχίσει να παρακολουθείται» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα.

LATEST NEWS | During this afternoon's match against Alavés, first-team player Gavi sustained a head injury but remained conscious. His medical tests came back normal, and he has been cleared to recover at home. He will continue to be monitored. pic.twitter.com/tQN4G8riEh