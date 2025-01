Με τον τερματοφύλακα Αουγκούστο Μπατάλια να αποκρούει δύο φορές το ίδιο πέναλτι στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, η Ράγιο Βαγιεκάνο «απέδρασε» από την έδρα της συμπολίτισσας Λεγανές (1-0) και ανέβηκε στην έκτη θέση της ισπανικής La Liga, κάνοντας ρεαλιστικά όνειρα για έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 24 ολόκληρα χρόνια.

Την πρώτη και μοναδική φορά που η Ράγιο Βαγιεκάνο έπαιξε στην Ευρώπη, την σεζόν 2000-01, όταν και έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, ο νυν προπονητής της Ίνιγκο Πέρεθ ήταν μόλις 13 ετών.

Και, παρότι σε κάθε συνέντευξη Τύπου επιμένει να τονίζει ότι ο πρωταρχικός στόχος είναι η παραμονή στην La Liga, η ίδια η ομάδα του τον… διαψεύδει αφού, μετά το δραματικό 1-0 επί της συμπολίτισσας Λεγανές στο μικρό ντέρμπι της Μαδρίτης, ανέβηκε αισίως στην έκτη θέση της βαθμολογίας!

Η Ράγιο, η οποία συμπλήρωσε οκτώ διαδοχικά ματς χωρίς ήττα (τέσσερις νίκες – τέσσερις ισοπαλίες), δείχνει πραγματικά… ευλογημένη, αφού η αναμέτρηση στο «Μπουτάρκε» τελείωσε με έναν δραματικό, απίθανο τρόπο, όπου η τύχη της χαμογέλασε επανειλημμένως.

Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων και μέσω VAR, ο διαιτητής έδειξε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων. Ανέλαβε να το εκτελέσει ο Μιγκέλ Γκουτιέρεθ, ο τερματοφύλακας Αουγκούστο Μπατάλια το απέκρουσε, αλλά στην επαναφορά ο Μιγκέλ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε στον επερχόμενο Βαλεντέν Ροζιέ, ο οποίος ισοφάρισε με το γόνατο.

Όλα έδειχναν 1-1, αλλά ο ρέφερι ενημερώθηκε από το VAR ότι ο Ροζιέ είχε μπει στην περιοχή προτού φύγει η μπάλα από το πόδι του Μιγκέλ, με αποτέλεσμα να δώσει εντολή για να εκτελεστεί εκ νέου το πέναλτι. Ο Μιγκέλ, παρότι το είχε χάσει μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα, ανέλαβε εκ νέου την εκτέλεση, ο Μπατάλια το απέκρουσε ξανά (!), χωρίς αυτή την φορά να υπάρξει συνέχεια, χαρίζοντας ένα πολύτιμο «τρίποντο» στην ομάδα του.

Νωρίτερα ο Πατέ Σις, το όνομα του οποίου είχε «παίξει» για τον Παναθηναϊκό σε αυτή την μεταγραφική περίοδο, σύμφωνα τουλάχιστον με δημοσιεύματα (που πιθανότατα δεν είχαν βάση), άνοιξε το σκορ στο 78’, σε μια φάση όπου οι φιλοξενούμενοι είχαν κεφαλιά του Φλοριάν Λεζέν στο οριζόντιο δοκάρι και απόκρουση του Μάρκο Ντιμίτροβιτς σε κεφαλιά - ριμπάουντ του Σις, ο οποίος στην τρίτη κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

