Το ταξίδι του Άντονι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φτάνει στο τέλος του, με τον Βραζιλιάνο να προετοιμάζεται για μια νέα αρχή στη Ρεάλ Μπέτις, αφού πρώτα συνδέθηκε με τον Ολυμπιακό. Έπειτα από δύο δύσκολα χρόνια και 96 εμφανίσεις που απέφεραν μόλις 12 γκολ και 5 ασίστ στους Κόκκινους Διαβόλους, ο 24χρονος εξτρέμ είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το «Όλντ Τράφορντ» και να κυνηγήσει νέες προκλήσεις στην Ισπανία, λίγο πριν κλείσει το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο.

Από τα χρόνια του στον Άγιαξ, όπου «ξεφύτρωσε» ως το πλέον ανερχόμενο ταλέντο, μέχρι τη μεταγραφή του στη Γιουνάιτεντ, οι φιλοδοξίες του Άντονι έμοιαζαν ασυγκράτητες, ωστόσο παρά την αυτοπεποίθησή του, το όνειρο δεν πραγματοποιήθηκε εν τέλει. Ακόμα κι έτσι όμως, ο ίδιος δεν έπαψε ποτέ να δηλώνει πιστός στο πεπρωμένο του, προβάλλοντας αυτό το πάθος του μέσα από τα τατουάζ του. Πρόκειται για την αφήγηση της δικής του ιστορίας που είναι χαραγμένη στο δέρμα του.

Τα τατουάζ του Άντονι δεν είναι απλώς διακοσμητικά. Είναι σύμβολα, ιστορίες και αναμνήσεις που έχουν βαθιά προσωπική σημασία. Στο μπράτσο του ξεχωρίζει το σχέδιο ενός λιονταριού, του ζώο που συμβολίζει τη δύναμη. Παράλληλα, στην πλάτη του έχει αποτυπώσει τη μορφή του να πανηγυρίζει με τη φανέλα του Άγιαξ, κοιτάζοντας τη φτωχική γειτονιά όπου μεγάλωσε, γνωστή ως «Inferninho« (=Μικρή Κόλαση). Ένα ιδιαίτερα προσωπικό σχέδιο που τονίζει τη δύσκολη πορεία του από τις φαβέλες της Βραζιλίας μέχρι την κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Antony has tattooed the celebration from his goal vs Feyenoord on his back. pic.twitter.com/kByCJYvQpq