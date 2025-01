Ο Άντονι αναμένεται να περάσει το επόμενο πεντάμηνο της ζωής του στην Μπέτις, με το δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να είναι ήδη στην τελική ευθεία.

Ενα από τα ονόματα που έπαιξαν για στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού είναι αυτό του Άντονι (διέψευσαν οι ερυθρόλευκοι). Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, ο οποίος δεν έχει χρόνο συμμετοχής στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ψάχνει το restart στην καριέρα του, φαίνεται ότι στην Ανδαλουσία και συγκεκριμένα στην Μπέτις θα αναζητήσει την ποδοσφαιρική του «Ανάσταση».

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, «υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ όλων των πλευρών. Τα έγγραφα είναι υπό έλεγχο και στη συνέχεια θα ταξιδέψει ο παίκτης για τις ιατρικές εξετάσεις. Η Γιουνάιτεντ θα τον αφήσει να φύγει ως δανεικός χωρίς ρήτρα αγοράς. Ετσι, Θα επιστρέψει επίσημα στη Γιουνάιτεντ τον Ιούνιο».

🚨⚪️🟢 Antony to Real Betis, here we go! Verbal agreement in place between all parties with Man United too.



Documents being checked; then time for travel and medical tests.



United will let him leave on loan deal with 𝐧𝐨 buy clause. He’ll be formally back to United in June. pic.twitter.com/2Bywbzdxvj