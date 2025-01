Η Μπαρτσελόνα κατάφερε να αλλάξει γνώμη στον Ρόναλντ Αραούχο, ο οποίος δεν ετοιμάζει τελικά βαλίτσες για τη Γιουβέντους, αλλά είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο.

Στροφή 180 μοιρών πήρε η υπόθεση του Ρόναλντ Αραούχο στην Μπαρτσελόνα, ο οποίος τελικά φαίνεται ότι θα παραμείνει στη Βαρκελώνη και θα ανανεώσει με τους Μπλαουγκράνα.

Παρότι πριν από μερικές ώρες όλα έδειχναν ότι ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός θα κατέληγε στη Γιουβέντους ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι, με τον Ουρουγουανό να έχει δώσει το «οκ», ωστόσο ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, μίλησε μαζί του πιέζοντάς τον να αλλάξει γνώμη.

Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών είχαν θετικό πρόσημο για τους Μπλαουγκράνα, καθώς ο Αραούχο έχει συμφωνήσει να παραμείνει στην ομάδα και να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2026.

