Γιαμάλ: «Ελπίζω να ανανεώσω σύντομα, η Μπαρτσελόνα είναι ο σύλλογος της ζωής μου»

Δεν θέλει να πάει πουθενά ο Γιαμάλ! Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα μίλησε για όλα στο «CNN» και τόνισε πως επιθυμεί να ανανεώσει άμεσα με τους Μπλαουγκράνα.

Ο Λαμίν Γιαμάλ ήρθε για να...μείνει στη Μπαρτσελόνα! Ο νεαρός αστέρας σε συνέντευξή του στο «CNN» επιβεβαίωσε ότι δεν είναι στα σχέδιά του να φύγει από τους Μπλαουγκράνα, και σύντομα θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα, το οποίο λήγει το 2026.

Πιο συγκεκριμένα το 17χρονο Wonderkid της Μπαρτσελόνα ανέφερε για το μέλλον του στον Ισπανικό σύλλογο: «Δεν γνωρίζω πότε ακριβώς θα υπογραφεί το συμβόλαιο, αλλά θα γίνει σύντομα. Η Μπαρτσελόνα είναι ο σύλλογος της ζωής μου. Ελπίζω να ανανεώσω και να παραμείνω όσο το δυνατόν περισσότερο. Θέλω να αγωνίζομαι στη La Liga και στην Μπάρτσα. Ναι, θα ανανεώσω το συμβόλαιό μου».

‘Barça is the club of my life’



Lamine Yamal says he’s ready to commit long term to his dream club



(via @AmandaDCNN, @cnnsport) pic.twitter.com/KTuqtLCjFy