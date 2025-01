Ο ατζέντης του Ντάνι Όλμο ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη ή συζήτηση αποχώρησης του Ισπανού από την Μπαρτσελόνα και εξέφρασε την πίστη του στο... happy end της υπόθεσης εγγραφής του στη La Liga.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται εν αναμονή της τελικής απόφασης της La Liga (3/1) στην υπόθεση εγγραφής του Ντάνι Όλμο για το β' μισό της σεζόν, την ώρα που ο Ισπανός επιθετικός παραμένει στον... αέρα και τυπικά εκτός ομάδας τα τελευταία 24ώρα.

Παρά το πέρας της διορίας που εξέπνευσε στις 31 Δεκεμβρίου, οι Καταλανοί ελπίζουν ακόμη σε «πράσινο φως» από τη διοργανώτρια αρχή του ισπανικού ποδοσφαίρου, η οποία θα εκδώσει το οριστικό της πόρισμα μετά τη νέα απόπειρα της διοίκησης των Μπλαουγκράνα να αποδείξουν αφενός ότι τα απαραίτητα χρήματα από την πώληση των VIP σουιτών του «Καμπ Νόου» υπάρχουν στους λογαριασμούς του κλαμπ κι αφετέρου ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε νομότυπα πριν την έλευση του 2025, με την καθυστέρηση της περαίωσης να οφείλεται εξ ολοκλήρου σε γραφειοκρατικά ζητήματα.

Από την πλευρά του, πάντως, ο Ισπανός διεθνής δεν έχει εκδηλώσει την παραμικρή τάση φυγής και συνεχίζει να βλέπει τον εαυτό του στους Μπλαουγκράνα, όπως επιβεβαίωσε ο ατζέντης του, Ιβάν Μπάρα σε συνέντευξη στον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο ατζέντης του παίκτη διαμήνυσε πως δεν έχουν ανοίξει οποιαδήποτε συζήτηση με άλλον σύλλογο για τον Όλμο και δήλωσε πεπεισμένος ότι ο Τζουάν Λαπόρτα και ο τεχνικός διευθυντής της Μπάρτσα, Ντέκο, θα βρουν τη λύση για να ολοκληρωθεί το ζήτημα με... happy end.

«Είναι αγχωτική συνθήκη για τον Ντάνι όπως θα ήταν για οποιονδήποτε άλλο παίκτη. Προσπαθεί όμως να μείνει ήρεμος. Φυσικά θέλει να παίζει αγώνες, όχι απλά να παρακολουθεί. Δεν διαπραγματευόμαστε με κανέναν σύλλογο. Ο Ντάνι είναι παίκτης της Μπαρτσελόνα και θέλει να είναι παίκτη της Μπαρτσελόνα. Κατέβαλε τεράστια προσπάθεια στη ζωή του για να βρεθεί στον σύλλογο. Ήταν η επιθυμία του εδώ και χρόνια. Η Μπαρτσελόνα είναι η πρώτη και τελευταία του επιλογή. Ο Ντάνι, ο πατέρας του, η οικογένειά του και εγώ δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Φυσικά αν έμενε ελεύθερος θα έπαιρνε περισσότερα χρήματα. Εδώ όμως μετράνε τα συναισθήματα. Δεν έχουμε πάρει ποτέ καμία απόφαση για τα χρήματα. Ο Ντάνι παίζει ποδόσφαιρο γιατί αγαπά το παιχνίδι. Παλαιότερα είχε απορρίψει την Μπάγερν που έδινε περισσότερα χρήματα και ήταν μια πολύ πιο εμπορική επιλογή. Αλλά είχαμε δώσει τον λόγο μας στη Λειψία γιατί μας είχε πείσει το project. Τα λεφτά δεν είναι το παν στο ποδόσφαιρο»», δήλωσε συγκεκριμένα και συμπλήρωσε αναφορικά με την έκβαση της υπόθεσης:

«Σεβόμαστε τον πρόεδρο Λαπόρτα και τον Ντέκο. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια να φέρουν τον Όλμο το περασμένο καλοκαίρι. Μας αρέσει το project, είναι κάτι μεγάλο για το μέλλον, πιστεύουμε πως η Μπαρτσελόνα θα κατακτήσει όλους τους τίτλους όπως έκανε στην εποχή του Μέσι. Για να είμαι ειλικρινής νιώθω ήρεμος. Ίσως φανεί παράξενο αλλά πιστεύω στον πρόεδρο Λαπόρτα και νιώθω πως θα βρει λύση για τον Ντάνι και θα διευθετηθούν όλα. Είναι τεράστιος σύλλογος και η La Liga πρέπει να τους βοηθήσει, αντί να βγάζει δημοσιεύματα πως ο Ντάνι δεν θα μπορεί να παίξει στην εθνική Ισπανίας».

🚨 EXCL — Dani Olmo’s agent Andy Bara: “Reports in the media and statement from La Liga? To be honest, I feel calm”.



“It could feel strange but I believe in president Laporta, Deco and I feel they will find a solution for Dani. It’s a massive club”. @GiveMeSport pic.twitter.com/DDAI9ntv0g