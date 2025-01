Ολίγον τι... απογοητευμένος από τον αριθμό των τροπαίων που έχει κατακτήσει με την Μπαρτσελόνα φάνηκε σε συνέντευξη του παραχώρησε ο Φρένκι Ντε Γιονγκ στο «Voetbal International».

Το καλοκαίρι του 2019, η Μπαρτσελόνα έδινε στον Άγιαξ 86 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον Φρένκι Ντε Γιονγκ, έναν από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές του Αίαντα.

Σχεδόν έξι χρόνια μετά, ο 27χρονος πλέον Ολλανδός αγωνίζεται ακόμη με τη φανέλα των Μπλαουγκράνα, με τον ίδιο να προέρχεται από μία «εφιαλτική» σεζόν κατά την οποία ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς.

Μεταξύ άλλων, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Voetbal International», ο Ντε Γιονγκ στάθηκε και στον αριθμό των τροπαίων που έχει κατακτήσει με την Μπαρτσελόνα, τα οποία σύμφωνα με τον ίδιο περίμενε ότι θα ήταν τα διπλάσια, δηλώνοντας απογοητευμένος.

«Όταν υπέγραψα στην Μπαρτσελόνα δεν φανταζόμουν ότι μετά από τέσσερα χρόνια θα κατακτούσα ένα Πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας. Περίμενα τουλάχιστον τα διπλάσια, οπότε αυτό με απογοητεύει. Στην πορεία συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις», τόνισε ο Ολλανδός.

Frenkie de Jong admits he expected more than just three trophies with Barcelona when he signed. pic.twitter.com/uOmOvAVoEv