Μπορεί το μέλλον του στην Μπαρτσελόνα να βρίσκεται στον «αέρα» λόγω των εξελίξεων με την διαγραφή του από τη La Liga, ωστόσο ο Ντάνι Όλμο πήγε κανονικά στην προπόνηση της Τετάρτης (01/01).

Παρά την προσπάθεια της Μπαρτσελόνα να εγγράψει τον Ντάνι Όλμο στο μητρώο της La Liga την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, το αίτημά της δεν έγινε δεκτό από την Ομοσπονδία κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Ισπανός να διαγραφεί από τη La Liga.

Ωστόσο, ο ίδιος φαίνεται πως δεν έχει επηρεαστεί από τις τελευταίες εξελίξεις και πήγε κανονικά στο προπονητικό κέντρο της ομάδας για τη σημερινή προπόνηση (01/01) περιμένοντας (όπως και όλοι) να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

