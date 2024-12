Ο Μέσι δεν επέλεξε Ρόδρι, Βίνι και Μπέλινγκχαμ για την κορυφή, αλλά έδειξε την αγάπη του για τους Μπλαουγκράνα ψηφίζοντας Γιαμάλ!

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Μέσι έχει στάξει… μέλι μιλώντας για το wonder kid των Μπλαουγκράνα, Λάμιν Γιαμάλ. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ μάλιστα τον ψήφισει για τον κορυφαίο στα βραβεία της FIFA The Best.

Με την επιλογή του Goat αναδεικνύεται η βαθιά αγάπη του Μέσι για την Μπαρτσελόνα και η ανεξίτηλη κληρονομιά που άφησε στη Βαρκελώνη. Στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του 2024, παρά την κατάκτηση της πρώτης θέσης από τον Βινίσιους, με τον Ρόδρι δεύτερο και τον Μπέλινγκχαμ τρίτο, ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν διάλεξε κανέναν από αυτούς και ψήφισε για πρώτη θέση τον Λάμιν Γιαμάλ!