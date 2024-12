Αντσελότι: «Ο Βινίσιους θα είναι έτοιμος κόντρα στην Αταλάντα, νομίζω ότι με κριτικάρετε έντονα!»

Ο Κάρλο Αντσελότι γνωστοποίησε πως ο Βινίσιους Τζούνιορ θα είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι της Βασίλισσας με την Αταλάντα την ερχόμενη Τρίτη, ενώ σχολίασε και την κριτική που δέχεται ο ίδιος και η ομάδα του, χαρακτηρίζοντάς τη έντονη.

Αρκετές... ατάκες προς συζήτηση έδωσε ο Κάρλο Αντσελότι, στο πλαίσιο των δηλώσεων που παραχώρησε ενόψει του αυριανού (7/12, 22:00) δύσκολου εκτός έδρας αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης στην έδρα της Τζιρόνα για την 16η αγωνιστική της La Liga.

Ο Ιταλός κόουτς αποκάλυψε πως ο Βινίσιους Τζούνιορ θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Τρίτης (10/12, 22:00) με την Αταλάντα για το Champions League, ενώ αναφέρθηκε και στον Νταβίντ Αλάμπα, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις ύστερα από αρκετούς μήνες.

«Ο Αλάμπα επιστρέφει, θα του πάρει περίπου έναν μήνα ακόμη για να είναι σε επιθυμητή κατάσταση. Θα είναι έτοιμος του χρόνου, τον Γενάρη», είπε χαρακτηριστικά ο Καρλέτο.

Συν τοις άλλοις, ο τεχνικός των Μερένγχες απάντησε στη «σκληρή» (όπως ο ίδιος την χαρακτήρισε) κριτική που δέχεται τόσο ο ίδιος όσο και η ομάδα του, τονίζοντας πως ακόμη δεν έχει εμφανιστεί η καλύτερη version της Ρεάλ, ενώ μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε προς τους δημοσιογράφους πως... δεν τον θέλουν πια.

🗣 Ancelotti: "I think you're criticising me too much. Maybe you no longer want me. But I accept the criticism and I understand it. But I'm happy to be here." pic.twitter.com/8gaYfadhJ7