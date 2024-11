Επιστολή συγγνώμης έστειλε 16χρονος προς τον Βινίσιους απολογούμενος για ρατσιστικά σχόλια που έκανε εις βάρος τους Βραζιλιάνου και ηΡεάλ Μαδρίτης έφτασε με εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον ανήλικο.

Τον περασμένο Φεβρουράριο, ο Βισίνιους είχε πέσει θύμα ρατσιστικών συνθημάτων στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ράγιο Βαγιεκάνο. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Βραζιλιάνος δέχεται τέτοιου είδους συμπεριφορές, ενώ είχε μιλήσει σχετικά με αυτό ξεσπώντας σε κλάματα τον Μάρτιο.

Ένας 16χρονος που έλαβε μέρος στην ρατσιστική επίθεση εις βάρος του Βινίσιους στο ματς με τη Βαγιεκάνο, έστειλε επιστολής συγγνώμης τόσο προς τον ίδιο, όσο και προς τη La Liga, απολογούμενος για τις πράξεις του.

Επειδή πρόκειται για ανήλικο άτομο, η Ρεάλ Μαδρίτης και η La Liga ήρθαν σε εξωδικαστική συμφωνία προκειμένου ο 16χρονος οπαδός να «πληρώσει». Όπως έγινε γνωστό, του έχει απαγορευθεί η παρακολούθηση ποδοσφαιρικών αγώνων σε επίσημες διοργανώσεις για έναν χρόνο, ενώ επίσης του έχει επιβληθεί πρόστιμο.

