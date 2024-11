Απίστευτη γκαντεμιά για τη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία από την έναρξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου έχει «χάσει» λόγω τραυματισμού τους 18 από τους 22 ποδοσφαιριστές του ρόστερ!

Οι «πονοκέφαλοι» για τον Κάρλο Αντσελότι και τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχουν τελειωμό φέτος. Πέρα από τη βαθμολογική ζημιά που υπέστη στο «Άνφιλντ» μετά την ήττα από τη Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης «έχασε» και τον Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Η Βασίλισσα έχει αντιμετωπίσει ουκ ολίγα προβλήματα με διάφορους τραυματισμούς από την έναρξη της σεζόν. Έχει δει σχεδόν όλους τους ποδοσφαιριστές της να μένουν εκτός δράσης για ένα χρονικό διάστημα. Από τον Κιλιάν Μπαπέ που απουσίασε για λίγες ημέρες, μέχρι τον Μιλιτάο ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστού και θα χάσει το υπόλοιπο της αγωνιστικής περιόδου.

Το «relevo» έκανε τους υπολογισμούς και ξεκαθάρισε το τοπίο με την γκαντεμιά της Ρεάλ Μαδρίτης φέτος. Από τους 22 ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας της Βασίλισσας, οι 18 έχουν υποστεί τουλάχιστον έναν τραυματισμό από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου.

Μόλις τέσσερις ποδοσφαιριστές της Ρεάλ δεν έχουν τραυματιστεί φέτος. Πιο συγκεκριμένα, οι Ρούντιγκερ, Γκαρθία, Μόντριτς και Έντρικ είναι οι... τυχεροί που έχουν γλιτώσει και δεν έχουν βγει ακόμα στα «πιτς» από το ρόστερ της Βασίλισσας.

