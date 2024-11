Ο Λαμίν Γιαμάλ προπονήθηκε κανονικά την Τετάρτη και σύμφωνα με τα Μέσα της Βαρκελώνης θα δώσει το «παρών» στο ερχόμενο παιχνίδι απέναντι στη Λας Πάλμας.

«Ανάσα» για τον Χάνσι Φλικ. Τρεις εβδομάδες μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, ο Λαμίν Γιαμάλ ετοιμάζεται να επιστρέψει ξανά στην αγωνιστική δράση και να τεθεί εκ νέου στα πλάνα του Χάνσι Φλικ.

Ο 17χρονος σταρ της Μπαρτσελόνα κατάφερε να προπονηθεί κανονικά σήμερα δίχως να νιώσει κάποια ενόχληση και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα δώσει το «παρών» στο ερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στη Λας Πάλμας (30/11, 15:00) στη Βαρκελώνη.

Όπως αναφέρει ο ραδιοφωνικός σταθμός «Partidazo de COPE», ο Γιαμάλ έχει αναρρώσει πλήρως και θα αγωνιστεί κανονικά απέναντι στην ομάδα από τα Κανάρια Νησιά. Ο 17χρονος έχει να αγωνιστεί από το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα στην League Phase του Champions League, έχοντας μείνει εκτός δράσης τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

🚨🎖| JUST IN: Lamine Yamal will be READY for the Las Palmas match. [@HelenaCondis] #fcblive ✅ pic.twitter.com/OujEylpbuo