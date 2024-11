Ο Χάνσι Φλικ έχει επιστρατεύσει την τεχνολογία και το Oura Ring προκειμένου να βελτιώσει τη φυσική κατάσταση των παικτών του στην Μπαρτσελόνα και να αποτρέψει τραυματισμούς τους.

Ο Χάνσι Φλικ έχει φέρει νέο αέρα στην Μπαρτσελόνα και μαζί με τις προπονητικές του τεχνικές, έχει βρει έναν καινούριο τρόπο να διατηρεί τους παίκτες του σε φόρμα και να αποτρέπει τυχόν τραυματισμοί τους. Οι Μπλαουγκράνα χρησιμοποιούν ένα υψηλής τεχνολογίας δαχτυλίδι, το Oura Ring, που παρακολουθεί τις ώρες που ξεκουράζονται οι ποδοσφαιριστές, την ταχύτητα της ανάρρωσής τους από μικροτραυματισμούς, καθώς και τα επίπεδα του στρες τους.

Το συγκεκριμένο δαχτυλίδι, που μοιάζει με ένα απλό μαύρο κόσμημα, παρέχει λεπτομερή δεδομένα για την υγεία και τη φυσική κατάσταση των Καταλανών, ενώ σύμφωνα με τον Τομ Χέιλ, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, το Oura Ring είναι σχεδιασμένο για να προσφέρει στους χρήστες του μια ολιστική εικόνα της υγείας τους, βοηθώντας στη μακροπρόθεσμη βελτίωσή της.

❗️Medical staff at Barcelona have implemented the use of the "Oura Ring," which performs detailed monitoring of sleep and physical condition.



