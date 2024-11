Κατηγορηματική ήταν η απάντηση της Μία Καλίφα στις φήμες που την ήθελαν να είναι σε σχέση με τον ποδοσφαιριστή της Ατλέτικο Μαδρίτης, Χούλιαν Άλβαρες.

«Τέλος» σε όποια σενάρια περί σχέσης της με τον Χούλιαν Άλβαρες έδωσε ο Μία Καλίφα, η οποία ξεκαθάρισε πως δεν... τρέχει τίποτα μεταξύ τους.

Τον τελευταίο καιρό, φήμες από την Ιταλία και την Αργεντινή έφεραν τους δυο τους να είναι ζευγάρι, παρά το γεγονός ότι ο 24χρονος παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται σε μακροχρόνια σχέση με τη σύντροφό του, Εμιλία Φερέρο.

Ωστόσο, η Μία Καλίφα ξεκαθάρισε την κατάσταση με ανάρτησή της στο X, τονίζοντας πως δεν είναι σε σχέση με κανέναν, ρίχνοντας και... καρφιά στην ηλικιακή διαφορά των επτά χρόνων που τη χωρίζουν από τον Άλβαρες.

«Για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα, δεν βγαίνω με κανέναν και αν το έκανα, σίγουρα δεν θα ήταν με κάποιον που δεν είναι αρκετά μεγάλος για να θυμάται πού βρισκόταν την 11η Σεπτεμβρίου», αναφέρει η 31χρονη.

To clear things up: I’m not dating anybody, and if I was, it certainly wouldn’t be someone not old enough to remember where they were on 9/11