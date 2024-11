Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε επίσημα τα μέλη της πως μέχρι και τα μέσα του Φλεβάρη οι «μπλαουγκράνα» θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στο «Μοντζουίκ».

Παράταση παίρνει η επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νόου». Όπως αναμενόταν άλλωστε, η Μπαρτσελόνα δεν θα μπορέσει να επιστρέψει στο «σπίτι» της πριν από τα μέσα του Φλεβάρη, καθώς τα έργα στο «Καμπ Νόου» συνεχίζονται και το γήπεδο δεν είναι ακόμα σε θέση να φιλοξενήσει έστω και τα 2/3 της χωρητικότητας του.

Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε επισήμως το πρωί της Τετάρτης τα μέλη της ομάδας για την παράταση που παίρνει η επιστροφή στο «Καμπ Νόου».

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση των «μπλαουγκράνα», η ομάδα του Χάνσι Φλικ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο «Μοντζουίκ» τουλάχιστον μέχρι και τα μέσα του Φλεβάρη, κάτι που σημαίνει ότι η εντός έδρας αναμέτρηση με την Αλαβές στις 02/02 θα διεξαχθεί στην προσωρινή έδρα του συλλόγου.

Εάν όλα κυλήσουν ομαλά, το πιθανότερο είναι να διεξαχθεί στο «Καμπ Νόου» η αναμέτρηση απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο στις 16/02.

