Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Ρεάλ Μαδρίτης θα κινηθεί άμεσα για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού και έχει βάλει στο μάτι τον Εμερίκ Λαπόρτ της Αλ Νασρ για αντικαταστάτη του Μιλιτάο.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από το σοκ του παιχνιδιού με την Οσασούνα, καθώς έχασε τον Εντέρ Μιλιτάο που υπέστη ρήξη χιαστού. Καμπανάκι για την άμυνα του Αντσελότι με τους Ρούντιγκερ και Βαγιέχο να είναι οι μόνοι διαθέσιμοι κεντρικοί αμυντικοί που έχει ο Ιταλός τεχνικός. Με αυτά τα δεδομένα, είναι σχεδόν σίγουρο το ότι η Βασίλισσα θα κινηθεί για την απόκτηση σέντερ μπακ μέχρι να επιστρέψει στη δράση ο Βραζιλιάνος.

Ο 21χρονος Ραούλ Ασένσιο άφησε καλές εντυπώσεις, αποσπώντας και τα θετικά σχόλια του προπονητή του, όμως η παρουσία του δεν είναι αρκετή για να γεμίσει το κενό του Μιλιτάο στην άμυνα.

Σύμφωνα με την «Relevo», οι Μαδριλένοι έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Εμερίκ Λαπόρτ, που αγωνίζεται με τη φανέλα της Αλ Νασρ. Η περίπτωση του 30χρονου απασχολεί τη Ρεάλ, ωστόσο η μεταγραφή του θα είναι μία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση λόγω του υψηλού μισθού που ήδη λαμβάνει στη Σαουδική Αραβία. Ο Γάλλος δεν περιορίζεται μόνο στα αμυντικά του καθήκοντα, αλλά προωθεί την μπάλα και στο επιθετικό τρίτο, κάτι που τον έχει κάνει να ξεχωρίσει στην Saudi Pro League, όπου έχει καταγράψει δύο γκολ σε εννέα εμφανίσεις φέτος.

Η Βασίλισσα γνωρίζει τα εμπόδια που θα συναντήσει σε περίπτωση που θελήσει να τον εντάξει στο δυναμικό της ως δανεικό, έχει όμως ακόμα μία εναλλακτική. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, αυτή είναι ο Καστέλο Λουκέμπα από τη Λειψία, ο οποίος αποτελεί μία ακόμα δύσκολη υπόθεση καθώς πρόσφατα ανανέωσε μέχρι το 2029 κι έχει ρήτρα αποδέσμευσης που αγγίζει τα 90 εκατ. Ευρώ.

