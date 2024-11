Ραφίνια: «Κάποιοι συνεχώς έλεγαν ότι πρέπει να με πουλήσει η ομάδα, με τον Τσάβι πάντα έβγαινα αλλαγή στο 60'»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα ''El Pais'', o Ραφίνια θέλοντας ή μη, άφησε «αιχμές» τόσο προς τον κόσμο της Μπαρτσελόνα που ζητούσε την αποχώρησή του, όσο και προς τον Τσάβι που πάντοτε τον έκανε αλλαγή στο 60ο λεπτό των αγώνων.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γνωστή εφημερίδα ''El Pais'', ο Ραφίνια έδωσε... ενδιαφέρουσες ατάκες προς συζήτηση, τόσο αναφορικά με τον κόσμο όσο και με τον πρώην τεχνικό της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Ερνάντεθ.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, ο οποίος πραγματοποιεί έως τώρα εξαιρετική σεζόν με 10 γκολ και 9 ασίστ σε πρωτάθλημα και Champions League, εμφανώς απογοητευμένος εξήγησε πως υπήρχαν στιγμές που ένιωσε «ξένο σώμα» στην Βαρκελώνη, ενώ αρκετές ήταν και οι φορές που ο κόσμος ζητούσε την αποχώρησή του.

🔵🔴 Raphinha: "Did I ever feel 'left out' at Barça? Yes, I did... especially during the first 6 months and also at other times". "People were always saying that I was bad and I should be sold!". "But things are now working perfectly for me". pic.twitter.com/TBu3EXkrpx

«Ένιωσα ποτέ «αποκλεισμένος» στην Μπάρτσα; Ναι, το ένιωσα... ειδικά τους πρώτους 6 μήνες αλλά και άλλες φορές. Ο κόσμος πάντα έλεγε ότι είμαι κακός και πρέπει να με πουλήσουν», είπε πριν συμπληρώσει πως «Τώρα τα πράγματα λειτουργούν τέλεια για εμένα».

Εξίσου ενδιαφέροντα όμως ήταν και τα όσα ανέφερε για τον πρώην τεχνικό και θρύλο της ομάδας, Τσάβι Ερνάντεθ. Ο 27χρονος χαρακτηριστικά τόνισε πως ότι και αν συνέβαινε επί Τσάβι, πάντοτε γινόταν αλλαγή στο 60ο λεπτό των αγώνων. Είτε η απόδοσή του ήταν καλή, είτε όχι, ανοίγοντας ξανά τον «φάκελο Τσάβι» για τους φίλους της ομάδας και τη συνεισφορά του Ισπανού χαφ στον πάγκο του συλλόγου.

🔵🔴❗️ Raphinha: "When there was Xavi, I already knew that I was going to come off in the 60th minute".



"I tried to do everything in those 60 minutes... but nothing worked out. And other times, when things did work, I was taken off anyway", told El Pais. pic.twitter.com/di50YWLHnp