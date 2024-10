Ο Μέσι σχολίασε τη νίκη της Μπαρτσελόνα στη Μαδρίτη: «Τι όμορφη νίκη»

Ο Λιονέλ Μέσι σχολίασε τη μεγάλη νίκη της Μπαρτσελόνα απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης κάτω από την ανάρτηση των «μπλαουγκράνα» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Ηχηρό μήνυμα τίτλου έστειλε το βράδυ του Σαββάτου η Μπαρτσελόνα απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο, τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η ομάδα του Χάνσι Φλικ σκόρπισε τους Μαδριλένους μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», διαλύοντας την με το εκκωφαντικό 4-0.

Μια νίκη που την πανηγύρισε και ο Λιονέλ Μέσι. Μπορεί ο Αργεντινός να έχει τρία χρόνια που έχει αποχωρήσει από τη Βαρκελώνη, ωστόσο η αγάπη του για την Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Ο Μέσι το απέδειξε για ακόμη μια φορά, καθώς σχολίασε τη μεγάλη νίκη της παλιάς του ομάδας, κάτω ακριβώς από την ανάρτηση της Μπαρτσελόνα στο Instagram. «Τι όμορφη νίκη», έγραψε ο pulga στην ανάρτηση των «μπλαουγκράνα» στα social media.

Πέρα από τον Μέσι, τη νίκη σχολίασαν και οι Νεϊμάρ και Σουάρες, με τον Βραζιλιάνο να γράφει μάλιστα το χαρακτηριστικό «Visca Barca».

