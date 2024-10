Εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή που επεφύλασσαν οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης στην αποστολή της ομάδας κατά την άφιξή της στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Μία ώρα έμεινε για τη σέντρα στο Clasico μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και ήδη η ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλαθλοι της Βασίλισσας είναι φοβερή.

Το πούλμαν της ομάδας έφτασε πριν από λίγο στο γήπεδο συνοδεία πλήθος κόσμου που ένωσε τις φωνές του «μπουστάροντας» τους παίκτες του Κάρλο Αντσελότι πριν τη σπουδαία αναμέτρηση. Συνθήματα, καπνογόνα και δεκάδες κασκόλ να ανεμίζουν «γέμισαν» το δρόμο προς το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» μέσα σε ένα φανταστικό κλίμα.

Beautiful scenes outside the Bernabeu for the bus 😍 pic.twitter.com/aWjAVgaOcN