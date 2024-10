Σύμφωνα με τη «Relevo», υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στη Ρεάλ Μαδρίτης για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου του Αντόνιο Πίντους και οι συνεχείς τραυματισμοί των παικτών μπορεί να είναι καθοριστικοί για το μέλλον του Ιταλού γυμναστή στη Βασίλισσα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να φέρνει αποτελέσματα, η απόδοση της ομάδας, όμως, απέχει πολύ από τις προσδοκίες της διοίκησης, ειδικά μετά την πολυαναμενόμενη απόκτηση του Μπαπέ το περασμένο καλοκαίρι. Παίκτες και προπονητικό team αναζητούν το ποιος φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για όλο αυτό, με τη δουλειά του Αντόνιο Πίντους να αμφισβητείται πλέον έντονα.

Ο 62χρονος θεωρείται ένα από τα κεντρικά πρόσωπα πίσω από την επιτυχία της Βασίλισσας, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κατάκτηση πέντε Champions League των Μαδριλένων. Η μέθοδός του, την οποία εφαρμόζει στους παίκτες του, είναι στα μάτια του ίδιου του Φλορεντίνο Πέρεθ ένα πολύτιμο εργαλείο, ωστόσο, οι συνεχείς τραυματισμοί που έχουν πλήξει την ομάδα από την περσινή σεζόν, έχουν εγείρει αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητά της.

Σύμφωνα με τη «Relevo» μέσα στα αποδυτήρια υπάρχουν διάφορες συζητήσεις σχετικά με το αν ο Πίντους είναι υπερεκτιμημένος ως γυμναστής. Κάποιοι έχουν δεύτερες σκέψεις για το αν αποδίδει καρπούς η προετοιμασία τους, παρά το ότι η φυσική κατάσταση των παικτών δεν εξαρτάται πλήρως από τη δουλειά του Ιταλού.

Η επιμονή της διοίκησης να διατηρήσει τον πολύπειρο γυμναστή στο δυναμικό της κόστισε και τη σχέση του με τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο τελευταίος δεν τού συγχώρησε το γεγονός ότι παρέμεινε στον σύλλογο μετά την αποχώρησή του το 2018, και όταν επέστρεψε τον απομάκρυνε. Η επιστροφή του Πίντους το 2022 επιβλήθηκε από τη διοίκηση, και παρότι ο Αντσελότι αποδέχθηκε την απόφαση, το μέλλον του ίδιου στη Ρεάλ Μαδρίτης θα κριθεί από τα αποτελέσματά του στο τέλος της σεζόν.

🚨 NEW: Real Madrid dressing room and the players are starting to doubt Antonio Pintus.



Some of his decisions and the plague of injuries both last season and this one have raised doubts. His figure is now generating a debate. @relevo pic.twitter.com/IIlioEjyBy