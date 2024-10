Γιαμάλ εν όψει του Clásico: «Πιστεύουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο»

Ο Λαμίν Γιαμάλ μίλησε για το Clásico του Σαββάτου (26/10) απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας ότι ως παίκτες της Μπαρτσελόνα θεωρούν ότι έχουν την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, κάτι που αποδεικνύουν με κάθε ευκαιρία.

Από το σαββατιάτικο πρόγραμμα της La Liga, ξεχωρίζει το ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, που θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο «Μπερναμπέου», πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος (26/10,22:00).

Μετά το θρίαμβο επί της Μπάγερν στο Champions League, οι παίκτες του Χάνσι Φλικ πηγαίνουν στο Clásico με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο Λαμίν Γιαμάλ σε δηλώσεις που έκανε μετά το ματς κόντρα στους Βαυαρούς.

«Πριν από τον αγώνα (με την Μπάγερν), είχαμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, πιστεύουμε ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στον κόσμο και νομίζω ότι το αποδεικνύουμε. Θα πάμε με όλες μας τις δυνάμεις απέναντι στη Ρεάλ και μακάρι να κερδίσει η καλύτερη ομάδα», ανέφερε ο 17χρονος επιθετικός των Μπλαουγκράνα, ο οποίος υποστήριξε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, απέναντι σε σπουδαίους παίκτες, επομένως υπάρχει περιθώριο για βελτίωση σε κάποιες λεπτομέρειες πριν αναμετρηθούν με τη Βασίλισσα.

Lamine Yamal: "I told the team that we had to play with the ball, because playing with the ball is better and faster, and we are good when the ball is at our feet. When we got the ball as we wanted, we were able to play better." pic.twitter.com/1F4gdpcBsz