Ο Ντάβιντ Αλάμπα βρίσκεται εκτός αγωνιστικών χώρων εδώ και σχεδόν έναν χρόνο και στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης υπάρχει φόβος πως ο Αυστριακός αμυντικός δεν θα μπορέσει ποτέ να επιστρέψει.

Σχεδόν έναν χρόνο βρίσκεται στα «πιτς» ο Ντάβιντ Αλάμπα. Ο Αυστριακός κεντρικός αμυντικός της Βασίλισσας υπέστη τον περασμένο Δεκέμβρη ρήξη χιαστού και ακόμα δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει στις προπονήσεις και να ενταχθεί στα προγράμματα που ακολουθούν οι συμπαίκτες του.

Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, στο στρατόπεδο της Ρεάλ επικρατεί έντονη ανησυχία όσον αφορά την επιστροφή του Αλάμπα. Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Onda Cero», οι άνθρωποι της Ρεάλ φοβούνται πως ο Αλάμπα δεν θα επιστρέψει ποτέ στην αγωνιστική δράση. Η ζημιά που έχει υποστεί στο γόνατο είναι αρκετά πιο σοβαρή, καθώς το γόνατο του Αυστριακού έχει ταλαιπωρηθεί σε μεγάλο βαθμο.

Τόσο που όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, ο Αλάμπα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στις ατομικές προπονήσεις που ακολουθεί τις τελευταίες εβδομάδες, έχοντας έντονους πόνους στο γόνατο. Μάλιστα, η επέμβαση του έχει αλλάξει και τη δομή του γονάτου του, καθώς οι Ισπανοί τονίζουν πως υπάρχει έντονη τριβή ανάμεσα στα οστά του.

