Η αντιπρόεδος της Μπαρτσελόνα αποκάλυψε ότι σκοπεύουν να επιστρέψουν στο «Καμπ Νόου» πριν το τέλος του 2024, κι ας μην έχει ολοκληρωθεί στο 100% το έργο.

Η Μπαρτσελόνα σκοπεύει να μην το καθυστερήσει άλλο και να επιστρέψει στο εμβληματικό της γήπεδο, το «Spotify Camp Nou», πριν το τέλος του 2024. Η Έλενα Φορτ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου σχετικά με το πώς εξελίσσεται το έργο, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ημερομηνία των εγκαινίων του σταδίου.

Η αντιπρόεδρος των Μπλαουγκράνα δήλωσε ότι το σχέδιο έχει ήδη παρουσιαστεί στις αρμόδιες αρχές, αλλά και στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, προκειμένου να εγκριθεί γρήγορα και να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση. Από τις 62.000 θέσεις του, οι 45.000 θα διατεθούν για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας για το υπόλοιπο της σεζόν της La Liga, ενώ στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως το Champions League, ο αριθμός αυτός θα μειωθεί στις 40.000.

Η Μπαρτσελόνα έχει προγραμματίσει τρεις εντός έδρας αγώνες για τον Δεκέμβριο του 2024: με την Λας Πάλμας στις 1 Δεκεμβρίου, την Λεγανές στις 15 Δεκεμβρίου και το μεγάλο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, μία εβδομάδα αργότερα. Παρόλο που η ομάδα φιλοδοξεί να παίξει αυτούς τους αγώνες στο «σπίτι» της, υπάρχει πιθανότητα αυτοί να αναβληθούν για τις αρχές του 2025, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών.

Οι τιμές των εισιτηρίων θα κυμαίνονται από 260 ευρώ για τις χαμηλότερες θέσεις πίσω από τις εστίες έως και 755 ευρώ για τις κεντρικές θέσεις. Η ανακαίνιση δεν θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως με την επιστροφή των φιλάθλων, καθώς ορισμένες κατασκευές θα είναι προσωρινές. Το έργο θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2026, δημιουργώντας 105.000 θέσεις στο σύνολο.

