«Πλήγμα» και με τον Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η Βασίλισσα γνωστοποίησε πως ο Βραζιλιάνος υπέστη έναν τραυματισμό στον αυχένα κάτι που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή του στα δύο παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 με τη Βραζιλία.

Το μεγάλο σοκ με τον Ντάνι Καρβαχάλ δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχει να διαχειριστεί ο Κάρλο Αντσελότι από την αναμέτρηση με τη Βιγιαρεάλ. Όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, πέρα από τον Καρβαχάλ που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, ένα μικρό πρόβλημα αποκόμισε και ο Βινίσιους.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει τραυματιστεί στον αυχένα του και θα χρειαστεί να μείνει μερικές ημέρες στα «πιτς» ώστε να ξεπεράσει το πρόβλημα του. Ο 24χρονος έχει κληθεί για τα ερχόμενα παιχνίδια της Βραζιλίας απέναντι σε Χιλή και Περού για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ωστόσο η συμμετοχή του κρίνεται αυτή τη στιγμή εξαιρετικά αμφίβολη.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η «Marca», οι άνθρωποι της Ρεάλ συμβούλεψαν τον «Βίνι» να μην ταξιδέψει στη Νότια Αμερική ώστε να ξεκουραστεί και να αναρρώσει πλήρως, δίχως να βάλει το σώμα του σε κίνδυνο υποτροπής.

🚨 The Real Madrid doctors have advised Vinicius Junior against traveling with Brazil. @JLSanchez78 pic.twitter.com/dtDaGwer2b