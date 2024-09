Πρόεδρος Χετάφε για παίκτη του: «Ας μάθει πρώτα ισπανικά και μετά ας παραπονεθεί για ρατσισμό»

Ο πρόεδρος της Χετάφε, Άνχελ Τόρες, επέκρινε τον παίκτη του, Κριστάντους Ούτσε, μετά τα παράπονα του δεύτερου για το ρατσισμό που έχει βιώσει από συμπαίκτες και διαιτητές στη La Liga.

Ο Κριστάντους Ούτσε, διανύει την πρώτη του σεζόν στη Χετάφε, ωστόσο μέχρι στιγμής η εμπειρία του είναι κάθε άλλο παρά ιδανική. Ο παίκτης «έλυσε» τη σιωπή του και μίλησε για το ρατσισμό που έχει δεχθεί τόσο από άλλους ποδοσφαιριστές, όσο και από τους διαιτητές της La Liga.

Ο 21χρονος μίλησε στο ESPN, λέγοντας ότι οι οπαδοί του απευθύνουν ύβρεις που σχετίζονται με το χρώμα του δέρματός του. Επιπλέον, όσον αφορά τους ρέφεριζ, ο ίδιος υποστήριξε ότι συνήθως αγνοούν τα φάουλ που γίνονται σε βάρος του, ενώ σφυρίζουν αμέσως εκείνα που έχουν να κάνουν με άλλους παίκτες.

Ο οποιοσδήποτε θα περίμενε ότι ο πρόεδρος της Χετάφε, θα στεκόταν στο πλευρό του Νιγηριανού και κατά των διακρίσεων σε βάρος του, ωστόσο ο Άνχελ Τόρες πήρε δημόσια θέση για να υποστηρίξει κάτι άλλο. Ο ισχυρός άνδρας των Ισπανών έκανε δηλώσεις στην «El Partidazo» λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στο τι λέει. Όταν θα περάσει ένα και δύο χρόνια εδώ και θα μάθει ισπανικά, τότε μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν θέλω να ρίξω την ευθύνη στο άτομο που του πήρε συνέντευξη, αυτό που πρέπει να κάνει για την ώρα είναι να μη μιλάει.»

Παρά τα φαινόμενα των διακρίσεων με τα οποία ο Ούτσε έχει έρθει αντιμέτωπος, δήλωσε ότι για τον ίδιο είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα το ότι παίζει στη La Liga, απέναντι σε ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα.

#GetafeCF President Angel Torres has also dismissed claims of racism from Nigerian midfielder Chrisantus Uche.



"When he has been here for one or two years and understands and speaks Spanish, he can say whatever he wants." (Sport)



Uche has been playing in Spain since 2022. pic.twitter.com/r7fBDfZLfn