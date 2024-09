Η αναμονή έφτασε στο τέλος της, καθώς ανακοινώθηκε η ημερομηνία του πρώτου El Clásico της σεζόν 2023-2024.

Το El Clásico είναι πάντα μία από τις πιο αναμενόμενες αναμετρήσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με εκατομμύρια φιλάθλους να περιμένουν τη μάχη ανάμεσα στις δύο αιώνιες αντιπάλους. Η πρώτη μάχη, λοιπόν, μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα θα δοθεί το Σάββατο 26 Οκτωβρίου στις 22:00 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Η Βασίλισσα προς το παρόν δεν έχει ξεκινήσει ονειρικά τη σεζόν και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μετρώντας τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες μέχρι στιγμής στη La Liga.

Η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ από την άλλη μερία μετρά το απόλυτο σε 6 αγωνιστικές χωρίς ήττα, παίζοντας εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Να θυμίσουμε πως οι Μπλαουγκράνα θα αγωνιστούν χωρίς τον Τερ Στένγκεν, ο οποίος έχει υποστεί ρήξη τένοντα στην επιγονατίδα του δεξιού του ποδιού.

🚨 OFFICIAL: El Clasico will be played on Saturday, October 26th, 21:00 CET. pic.twitter.com/VgwmBdZxhp