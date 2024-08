Οριστικό τέλος σε οποιοδήποτε σενάριο μεταγραφής του Ραφαέλ Λεάο στην Μπαρτσελόνα έβαλε ο CEO της Μίλαν, Τζόρτζιο Φουρλάνι, ξεκαθαρίζοντας πως ο Πορτογάλος θα παραμείνει στους Ροσονέρι.

Η Μπαρτσελόνα θέλει διακαώς να ενισχυθεί στο αριστερό άκρο της επίθεσής της, με τα ονόματα των Νίκο Γουίλιαμς και Ραφαέλ Λεάο να «παίζουν» έντονα το τελευταίο διάστημα.

Όσον αφορά την περίπτωση του Πορτογάλου εξτρέμ της Μίλαν, ο CEO των Ροσονέρι, Τζόρτζιο Φουρλάνι, ξεκαθάρισε πως ο Λεάο δεν πάει... πουθενά, βάζοντας έτσι ένα τέλος στην πρόθεση των Μπλαουγκράνα να τον κάνουν δικό τους.

«Ο Λεάο θα παραμείνει στη Μίλαν και δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στην Μπαρτσελόνα αυτή τη σεζόν», είναι το σχόλιο του Φουρλάνι στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Jugones».

🚨🔴⚫️ AC Milan CEO Furlani: “Rafa Leão will NOT leave AC Milan this summer”.



“Barcelona move? No chance. No way. He’s not leaving the club. 100%”.



“If Rafa asks to leave? He’s not gonna ask to leave the club”.



“I think my message is quite clear, no?”, told @elchiringuitotv. pic.twitter.com/9WHPcIkrBk