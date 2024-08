Η Μπαρτσελόνα ονειρεύεται την απόκτηση του Ράφα Λεάο ωστόσο μια τέτοια μεταγραφή φαντάζει σχεδόν απίθανη καθώς η Μίλαν απαιτεί τα 175 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας για να παραχωρήσει τον Πορτογάλο εξτρέμ.

Οι Ισπανοί αποκάλυψαν το μεσημέρι της Τρίτης το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα για τον Ράφα Λεάο. Ο Πορτογάλος εξτρέμ αποτελεί διακαή πόθο του Τζοάν Λαπόρτα και σύμφωνα με τα καταλανικά Μέσα οι «μπλαουγκράνα» θα προσπαθήσουν να πυροδοτήσουν τη «βόμβα» τις τελευταίες ημέρες της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Οι Ιταλοί ωστόσο έρχονται με νέο δημοσίευμα για να προσγειώσουν απότομα τους φιλάθλους της Μπαρτσελόνα. Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport η μεταγραφή του Λεάο στην Μπαρτσελόνα συγκεντρώνει ελάχιστες πιθανότητες, με το γνωστό ιταλικό Μέσο να την χαρακτηρίζει «απίθανη».

Όπως αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα, η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά οικονομικά ζητήματα και τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί να προσφέρει ούτε το μισό ποσό από τα 175 εκατομμύρια της ρήτρας του Λεάο. Παράλληλα υποστηρίζεται πως η Μίλαν δεν είναι διατεθειμένη να ρίξει την τιμή της ρήτρας και δεν πρόκειται να διευκολύνει την Μπαρτσελόνα στην υπόθεση.

