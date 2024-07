Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έριξε λάδι στη... φωτιά των δημοσιευμάτων που συνδέουν το όνομά του με τη Ρεάλ Μαδρίτης, υπογράφοντας φανέλα της Βασίλισσας κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

Το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για την απόκτηση του Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έγινε γνωστό την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς το συμβόλαιο του Άγγλου λήγει το καλοκαίρι του 2025.

Αυτό το διάστημα, ο Αλεξάντερ-Άρνολντ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στις ΗΠΑ, μαζί με τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Ο ίδιος, φρόντισε να ρίξει λάδι στη «φωτιά» των εν λόγω σεναρίων που αφορούν την μετακίνησή του στη Μαδρίτη, υπογράφοντας σε φανέλα ενός μικρού οπαδού της Βασίλισσας.

Η Λίβερπουλ ευελπιστεί να πείσει το δικό της παιδί να ανανεώσει το συμβόλαιό του και μάλιστα οι άνθρωποί της είναι αισιόδοξοι ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή για να έρθουν σε συμφωνία οι δύο πλευρές. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό.

🚨 Trent Alexander-Arnold was spotted signing a Real Madrid shirt amid speculation the defender could move to the Spanish club.



(📸 @MadridXtra) pic.twitter.com/pz5GC7DtSi